We've asked all 12 west Kentucky county attorneys to provide a statement regarding their recommendations, as county attorneys, to their fiscal courts on the legality of passing Second Amendment sanctuary county ordinances or resolutions.

County attorneys on sanctuary county ordinances versus resolutions

County Attorney County Name Comment Available
Sam Clymer McCracken Yes
Jason Darnall Marshall
Richard Major, Jr. Fulton
Bryan Ernstberger Calloway
Vicki Ray Hayden Ballard Yes
Michael Hogancamp Carlisle
Lee Wilson Lyon
Randall Braboy Trigg
Allen Wilson Livingston
Roy Massey IV Caldwell
John R. Cunningham Graves
Rebecca Johnson Crittenden
McCracken County Attorney

Sam Clymer

Click here for Sam Cylmer's statement.

Vicki Hayden

Vicki Hayden

Click here for Vicki Hayden's statement.