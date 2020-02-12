(CNN) — The U.S. Senate is a step closer to restraining the president's ability to declare war.

senate war powers motion

Wednesday, senators passed a war powers resolution motion in a 51-to-45 vote.

The resolution sets up a final vote, expected Thursday, to limit President Donald Trump's power to use military action without congressional approval.

Lawmakers have been debating Trump's motive for a drone strike that killed Iran’s top military commander Qasem Soleimani.

Democratic Sen. Tim Kaine sponsored the bill. He says war should require congressional debate.

The House has already passed a similar resolution.

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