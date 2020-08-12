...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, EDWARDS,
FRANKLIN, GALLATIN, HAMILTON, HARDIN, JACKSON, JEFFERSON,
JOHNSON, MASSAC, PERRY IL, POPE, PULASKI, SALINE, UNION, WAYNE
IL, WHITE, AND WILLIAMSON. IN SOUTHWEST INDIANA, POSEY AND
VANDERBURGH. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALDWELL, CALLOWAY,
CARLISLE, CHRISTIAN, CRITTENDEN, DAVIESS, FULTON, GRAVES,
HENDERSON, HICKMAN, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL,
MCCRACKEN, MCLEAN, MUHLENBERG, TODD, TRIGG, UNION KY, AND
WEBSTER. IN SOUTHEAST MISSOURI, BOLLINGER, BUTLER, CAPE
GIRARDEAU, CARTER, MISSISSIPPI, NEW MADRID, PERRY MO, RIPLEY,
SCOTT, STODDARD, AND WAYNE MO.
* UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING
* SCATTERED, SLOW MOVING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO CONTINUE TO
DEVELOP DURING THE AFTERNOON, POSSIBLY LASTING INTO EARLY
EVENING. RAINFALL RATES WITHIN THESE STORMS COULD EXCEED 2
INCHES AND HOUR, PRODUCING THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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