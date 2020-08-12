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PADUCAH — Shandies Restaurant and Bar in downtown Paducah says in a Facebook post that it will be suspending operations. 

The social media post only mentioned its suspension was due to current restrictions in service. 

This comes just a day after Gov. Andy Beshear allowed bars and restaurants in Kentucky to reopen at 50% capacity, given they stop serving by 10 p.m. and close by 11 p.m. 

Local 6 will keep you updated on when the restaurant plans to reopen. 

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