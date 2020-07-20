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Mark McCloskey 

ST. LOUIS (AP) — St. Louis’ top prosecutor has charged a white husband and wife with felony unlawful use of a weapon for displaying guns during a racial injustice protest outside their mansion.

Circuit Attorney Kim Gardner announced the charges Monday against Mark and Patricia McCloskey. Both are personal injury attorneys and in their 60s.

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Patricia McCloskey

The McCloskeys’ actions during the June 28 protest drew praise from some who said they were legally defending their $1.15 million home, but scorn from others who said they risked bloodshed.

Several hundred protesters were marching to the mayor’s home, just a few blocks away.

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