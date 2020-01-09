Kentucky Rep. Charles Booker official portrait

Kentucky Rep. Charles Booker

FRANKFORT, Ky. (AP) — Kentucky state Rep. Charles Booker has officially filed to enter the Democratic primary for the seat held by Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell.

Booker is a freshman state lawmaker. He joins a crowded field of Democrats competing to challenge McConnell, a key ally of President Donald Trump.

Mitch McConnell official portrait crop

Senate Majority Leader Mitch McConnell 

McConnell is seeking a seventh term this year.

Booker said Wednesday he's ready to take on the establishment in both political parties. Amy McGrath, a retired Marine combat pilot, has raised nearly $17 million and is widely seen as the front-runner for the Democratic nomination.

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