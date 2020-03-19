PADUCAH — Many of you are concerned about your finances during this time. Bills will continue coming, despite the national health crisis. 

It's never a good idea to ignore your bills. There are easy steps you can take now when it comes to your upcoming bills. You should first write down all your bills for the month and figure out what you can pay. If you can't pay all your bills, pick up the phone and call the companies your bills are owed to. They may be able to work out a payment plan with you or defer payments to the following month. 

Money During Pandemic

Some utility companies are halting disconnections during the pandemic. You also won't have to worry about your federal tax payment. The IRS is deferring tax payments up to $1 million for individuals and up to 10 million for corporations for 90 days. 

Certain bills, like you car insurance, sometimes have a grace period for you to pay before its considered late. If your debt collector is local, you can ask them if they partner with any nonprofits who can help you pay your bills. Your debt collectors can only help you if you let them know what's going on, and it all starts with communication.

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