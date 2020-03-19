...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* THE ENTIRE QUAD STATE REGION OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI.
* THROUGH FRIDAY MORNING.
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAINFALL WILL FALL ON SATURATED OR
NEARLY SATURATED GROUNDS. AND WITH CREEKS AND STREAMS ALREADY
SWOLLEN, MUCH OF THIS RAINFALL WILL BECOME RUNOFF, CAUSING
FLOODING ISSUES AND POSSIBLE FLASH FLOODING WHERE STORMS BRING
THE HEAVIEST RAINS.
* LOW LYING AREAS AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE THE FIRST TO
FLOOD WHEN IT RAINS. MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL, HEAVY AT
TIMES, WILL LIKELY EXPAND THESE USUAL FLOOD PRONE AREAS, TO
INCLUDE MORE EXPANSIVE, GENERAL ROAD FLOODING. CREEKS AND
STREAMS ALREADY AT BANKFULL WILL FURTHER HEIGHTEN THE FLASH
FLOODING HAZARD AS ADDITIONAL HEAVY RAINS OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 UNTIL
4 AM CDT FRIDAY WHICH REPLACES A PORTION OF TORNADO WATCH 58. THE
NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THE NEW WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JOHNSON
MASSAC POPE PULASKI
SALINE UNION WHITE
WILLIAMSON
IN INDIANA THE NEW WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
SPENCER VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THE NEW WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THE NEW WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
RIPLEY SCOTT STODDARD
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARMI,
CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, GOLCONDA, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON,
HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH,
PIEDMONT, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, AND WICKLIFFE.