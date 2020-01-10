PADUCAH— Strickland's Seafood restaurant is moving. It's expanding to the old B. Russell's and Martha Vineyard building, just a few blocks from its current place on 32nd Street.

Owners Laura and Shawn Strickland say the new facility is 8,000 square feet, which is four times the size of their current building.

They say they're excited about the expansion project.

"We've grown quite a bit. We are at a point now where we can't get any bigger. We need more parking. We lost our catering facility when whaler's sold. We have that at the new place and we've got plenty of parking and plenty of room for the staff," Shawn said.

The Stricklands plan to hire about 10 to 15 more people to their staff. They hope to open the new Strickland's in early march.