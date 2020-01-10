...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO
.CURRENT AND EXPECTED HEAVY RAINFALL THROUGH SATURDAY WILL
CONTINUE TO CAUSE RISES IN WATER LEVELS AT PADUCAH, OLMSTED
LOCK AND DAM AND CAIRO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* FROM MONDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 37.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS FORECAST TO RISE ABOVE FLOOD STAGE BY
NOON ON MONDAY AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 41.5 FEET BY EARLY
NEXT SATURDAY MORNING, JANUARY 18TH.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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...STRONG GUSTY WINDS DEVELOPING TONIGHT...
.A POTENT STORM SYSTEM WILL BRING STRONG GUSTY WINDS TONIGHT AND
SATURDAY.
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 PM
CST SATURDAY...
* TIMING...WINDS WILL BEGIN INCREASING THIS EVENING, THEN REMAIN
STRONG AND GUSTY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY. A DIMINISHING
TREND WILL OCCUR SATURDAY EVENING.
* WINDS... SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH MAY GUST UP TO 45 MPH AT
TIMES. WINDS WILL TURN INTO THE SOUTHWEST AND THEN WEST
SATURDAY.
* IMPACTS... SATURATED SOILS MAY ENABLE THESE GUSTY WINDS TO
UPROOT TREES WITH SHALLOW ROOTS. THE STRONG WINDS WILL ALSO
PRESENT A POTENTIAL TRAFFIC HAZARD, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE
VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
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...SPECIAL WEATHER STATEMENT...
AT 143 AM, A LINE OF STRONG STORMS EXTENDED FROM NEAR
PINCKNEYVILLE, ILLINOIS TO DEXTER, MISSOURI. THE LINE WAS MOVING
EAST AROUND 40 MPH. BY 230 AM, THE LINE SHOULD EXTEND FROM NEAR
MOUNT VERNON, ILLINOIS TO CAIRO, ILLINOIS.
EXPECT VERY HEAVY RAINFALL THAT MAY LEAD TO SOME FLOOD CONCERNS IN
TIME. GUSTY WINDS 35 TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THE STORMS,
WHICH IS ABOUT THE SAME AS THE WINDS AHEAD OF THE LINE. CLOUD TO
GROUND LIGHTNING WILL BE A HAZARD AS WELL.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* ALL OF SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHERN ILLINOIS, AND SOUTHWEST
INDIANA, AND ALL OF WESTERN KENTUCKY EXCEPT FOR CHRISTIAN, TODD,
AND MUHLENBERG COUNTIES.
* THROUGH THIS AFTERNOON
* PERIODS OF HEAVY RAIN WILL CONTINUE TODAY, WITH THE HEAVIEST OF
THE RAINS OCCURRING THROUGH NOON. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2
INCHES IS EXPECTED, BUT LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE.
* RAPID RISES IN CREEKS AND STREAMS ARE EXPECTED. LOW WATER
CROSSINGS MAY BECOME IMPASSABLE. LOOK FOR FLOOD PRONE AREAS TO
BECOME INUNDATED. SOME LOCATIONS NOT NORMALLY PRONE TO
FLOODING MAY BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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