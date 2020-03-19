Superman-Statue
By Jack Kane

METROPOLIS, IL -- The 2020 Metropolis Superman Celebration has been canceled.

The Metropolis Chamber of Commerce says they made the decision with the Greater Metropolis CVB and the City of Metropolis.

One of their main concerns was that the restrictions on large gathering would not be lifted by the time the celebration arrives this summer.

The celebration was set for June 11-14.

They are planning to bring the celebration back in 2021.

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