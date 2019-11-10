Marines

UNITED STATES— Just in time for Veterans Day, one of our branches of the military are celebrating a birthday!

The United States Marine Corps turns 244 Sunday.

They were established on this day back in 1775. Leading up to the American Revolution the branch was part of the U.S. Navy. 

Their birthplace is the initial recruiting headquarters in the Tun Tavern in Philadelphia, PA. 

If you know a marine, or any other veteran for that matter, be sure and thank them for their service.