...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
MIDNIGHT CST TONIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF ONE TO TWO
INCHES LIKELY. WINDS GUSTING AS HIGH AS 25 TO 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST INDIANA, SOUTHEAST MISSOURI,
WESTERN KENTUCKY AND SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...PLAN ON SCATTERED SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW ACCUMULATION MAY BE HIGHER ON GRASSY
AND ELEVATED SURFACES, AND LOWER ON AREA ROADS. HOWEVER SLICK
SPOTS MAY DEVELOP AS TEMPERATURES RAPIDLY FALL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...LIGHT SNOWFALL AND BITTERLY COLD TEMPERATURES EARLY THIS
WEEK...
RAIN IS FORECAST TO CHANGE TO SNOW ON VETERAN'S DAY. THE CHANGE
OVER WILL BE IN THE EARLY TO MID AFTERNOON ACROSS SOUTHEAST
MISSOURI, SOUTHERN ILLINOIS AND SOUTHWEST INDIANA, AND BY LATE
AFTERNOON INTO THE EVENING ACROSS WESTERN KENTUCKY.
MINOR ACCUMULATIONS OF SNOW UP TO 1 INCH WILL BE POSSIBLE, MAINLY
ON GRASSY AND ELEVATED SURFACES. HOW MUCH ACCUMULATES WILL DEPEND
ON GROUND AND PAVEMENT TEMPERATURES ONCE THE SNOW BEGINS FALLING.
FLASH FREEZING ON AREAS ROADS IS A CONCERN AS WELL, ESPECIALLY
FROM AROUND SUNSET ON INTO THE EVENING, AS TEMPERATURES FALL
RAPIDLY BELOW THE FREEZING MARK AND BLUSTERY WINDS GUST FROM 20
TO 30 MPH.
AFTER THE WINTRY PRECIPITATION MOVES OUT, BITTERLY COLD AIR WILL
FOLLOW. GUSTY NORTH WINDS 10 TO 20 MPH WITH GUSTS TO 30 MPH WILL
DRIVE WIND CHILL TEMPERATURES DOWN INTO THE SINGLE DIGITS LATE
MONDAY NIGHT AND INTO THE TUESDAY MORNING COMMUTE. THIS WILL BE
UNSEASONABLY COLD FOR MID NOVEMBER. NORMAL LOW TEMPERATURES FOR
THIS TIME OF YEAR ARE NEAR 40 DEGREES.