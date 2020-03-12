TN river search

HARDIN COUNTY, TN -- The Hardin County Fire Department has recovered a third body from the Tennessee River.

The Tennessee Wildlife Resources Agency says the body was found around 7 a.m. near Shiloh National Military Park.

It was found in the same area as the two previous bodies.

All three have sent to the Medical Examiner’s Office in Memphis for identification.

The bodies may be those of three missing boaters from Obion County.

The boaters, two 15-year-old boys and a parent chaperone, were last seen Saturday, January 22.

The search and recovery operations for those boaters will be suspended until the bodies are identified.

Tags