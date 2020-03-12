...SPECIAL WEATHER STATEMENT...
SCATTERED THUNDERSTORMS WILL LIKELY DEVELOP ALONG A COLD FRONT BY
4 OR 5 PM ACROSS SOUTHEAST MISSOURI, WITH THE ACTIVITY MOVING
EAST, SOUTHEAST INTO FAR SOUTHERN ILLINOIS AND FAR WEST KENTUCKY
THROUGH THE EARLY EVENING HOURS.
ANY OF THE STORMS ALONG THE FRONT MAY BECOME SEVERE. ALL HAZARDS
WILL BE POSSIBLE, INCLUDING TORNADOES, LARGE HAIL AND DAMAGING
WINDS. CONTINUE TO MONITOR THE WEATHER CLOSELY, AND BE PREPARED TO
IMPLEMENT YOUR PLAN OF ACTION SHOULD A WARNING BE ISSUED FOR YOUR
LOCATION. DO NOT WAIT UNTIL YOU SEE A TORNADO, HIGH WINDS OR HAIL
TO TAKE SHELTER.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 46 IN
EFFECT UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER CAPE GIRARDEAU MISSISSIPPI
NEW MADRID PERRY SCOTT
STODDARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE,
JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO,
PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG, PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE,
PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.