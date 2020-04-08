coronavirus deaths

CHRISTIAN COUNTY, KY -- The Christian County Health Department says there has been three COVID-19 related deaths in the county. 

There are currently 38 active cases of COVID-19 in the county, with 12 recovered cases, making a total of 49 cases. 

The first death was an 86-year-old male, the second an 86-year-old female, and the third a 76-year-old male. CCHD says all of these people had underlying health conditions. 

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