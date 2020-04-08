KY 1489/Park Road in Trigg County for Intersection Work

PADUCAH -- The Kentucky Transportation Cabinet says there will be occasional closures of KY 1489 and Park Road starting Thursday, April 9. 

The closures of KY 1489 and Park Road are for construction of a new interstate where KY 1489 meets the U.S. 68 construction corridor at the main entrance to Lake Barkley State Resort Park. KYTC says this intersection is along U.S. 68 at mile marker 11.5 and KY 1489. 

KYTC says drivers should watch for for equipment, flaggers, and construction workers along the roadway close to traffic. 

KYTC says work at the intersection is expected to last about two weeks, as weather allows. 

During the closure, KYTC says drivers can get to Lake Barkley State Park and the Blue Springs area via the KY 1489 and Blue Springs Road connections to U.S. 68 near Cadiz. 

This intersection work is part of the ongoing reconstruction of about 9.5 miles of U.S. 68 between mile marker 9.4 at Boyds Landing Road near Canton and going eastward to near the intersection with U.S. 68 - Business at mile marker 16.3 at the west edge of Cadiz.

Timely traffic advisories for the 12 counties of KYTC Highway District 1 are available by going to www.facebook.com/kytcdistrict1. You do not have to be a Facebook member to access this page. 

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