Mayfield crash map

GRAVES COUNTY, KY -- A portion of KY Highway 121 just north of Mayfield is blocked due to a semi crash.

The Kentucky Transportation Cabinet says an overturned semi is blocking both directions near the 13 mile marker.

This is between the KY 1276/New Hope Church Road intersection and KY 440 intersection.

The road is expected to could be blocked until 3 p.m.

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