BALLARD COUNTY, KY -- The site of a crash that was blocking the U.S. 51 Ohio River "Cairo" Bridge between Wickliffe, Kentucky, and Cairo, Illinois, has been cleared.

The Kentucky Transportation Cabinet said two semi-trailers were involved in the crash. A secondary crash on the U.S. 51 levee between Wicklifee and the bridge hampered emergency response efforts.

But, as of about 2:30 p.m., all lanes are back open to traffic after crews were able to clear the scene.

Cairo bridge map

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