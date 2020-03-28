ky 1708

PADUCAH -- The Kentucky Transportation Cabinet says they plan to make a daytime work zone lane restriction on a section of KY 1708 in Hickman County starting on Monday, March 30.

KYTC says the work zone will be along KY 1708 at mile marker 2.5. Contractors will be working to alleviate scour and erosion at Bugs Creek Culvert, along KY 1708 between KY 575 and KY 307.

KYTC says most of the work is expected to be completed off along the right of way, however, drivers should take caution and be alert for one lane traffic with alternating flow. 

Some minor delays are possible during the placement and movement of equipment, says KYTC.

The target completion date is April 8, 2020. 

Timely traffic advisories for the 12 counties of KYTC Highway District 1 are available by going towww.facebook.com/kytcdistrict1. You do not have to be a Facebook member to access this page.

Navigate traffic at goky.ky.gov, at waze.com, or with the WAZE App.

   

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