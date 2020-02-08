...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH, KENTUCKY HAS ISSUED A
FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ILLINOIS...KENTUCKY...
OHIO RIVER AT PADUCAH
.HEAVY RAINFALL IS FORECAST OVER THE OHIO RIVER BASIN SUNDAY INTO
MONDAY AND THE POTENTIAL EXISTS FOR MORE RAIN DURING THE MIDDLE PART
OF THE WEEK. ALSO, HEAVY RAIN IS FORECAST UPSTREAM ACROSS THE TENNESSEE
RIVER BASIN. AS A RESULT, RIVER LEVELS ARE FORECAST TO RISE OVER THE
COMING WEEK. AT PADUCAH, FLOODING IS FORECAST TO BEGIN ON TUESDAY WITH
A CREST EXPECTED NEXT WEEKEND. FLUCTUATIONS TO THE FORECAST ARE POSSIBLE
DEPENDING ON HOW MUCH RAIN ENDS UP FALLING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH, KENTUCKY HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* FROM TUESDAY EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM SATURDAY THE STAGE WAS 34.9 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TUESDAY BEFORE MIDNIGHT AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 42.0 FEET BY SUNDAY, FEBRUARY 16.
* IMPACT...AT 39.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS AFFECTING MAINLY
BOTTOMLAND AND SURROUNDING LOW LYING AREAS.
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