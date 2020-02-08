Car submerged in water

PADUCAH  — McCracken County deputies found two people dead inside of a car in a pond following a car crash Friday afternoon.

The McCracken County Sheriff's Department says 22-year-old Justin Cunningham and 21-year-old Marissa Russian were found in the vehicle around 2:30 p.m.

Deputies say the car left the roadway on Woodville Road and landed on its roof in a pond at a game reserve. 

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