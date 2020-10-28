school bus crash TN

(WRCB/NBC News) —Two people were killed in a crash involving a Tennessee school bus Tuesday.

Several agencies responded to the scene on Highway 58 in Decatur, Tennessee.

Investigators say a utility truck veered off the highway, over-corrected and turned into the path of the oncoming bus.

The female bus driver and a 7-year-old girl were killed.

Five children were airlifted to a hospital, one of them in critical condition.

Several others were injured.

Decatur is in Meigs County, which is in southeastern Tennessee. 

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