Traffic Alert

HICKMAN-CARLISLE COUNTY LINE, KY — The Kentucky Transportation Cabinet says U.S. 51 is blocked by a semi crash at the Hickman-Carlisle County line. 

KYTC says the estimated time for the crash is about 4 hours. 

Carlisle County Emergency Management says U.S. 51 South is blocked at the Hickman County Line from a semi roll over. The truck was loaded with produce. 

KYTC personnel are marking detours. 

Timely traffic advisories for the 12 counties of KYTC Highway District 1 are available by going to www.facebook.com/kytcdistrict1. You do not have to be a Facebook member to access this page.

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