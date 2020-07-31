Traffic Alert

HICKMAN-CARLISLE COUNTY LINE, KY — U.S. 51 was blocked for several hours Friday by a semitrailer crash at the Hickman-Carlisle County line. 

The Kentucky Transportation Cabinet alerted the public to the semitrailer rollover crash around 9 a.m. Friday. The truck was loaded with produce. 

The roadway remained blocked for several hours as crews worked to offload the produce and remove the semi from the area. 

As of about 5 p.m. Friday, the cabinet announced that the roadway was cleared, and all lanes were back open to traffic. 

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