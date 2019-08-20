Kelly Kimmel

UNION COUNTY, IL -- The Union County Sheriff's Office is looking for a wanted man.

36-year-old Kelly Kimmel is wanted on several warrants and is considered dangerous.

He was last seen wearing no shirt, blue jeans, and carrying an orange shirt in the area of North John and Jasper Street in Jonesboro.

If you have any information call 911 or the Union County Sheriffs Office 618-833-5500.