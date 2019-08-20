SEVERE THUNDERSTORM WATCH 604 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
KY
. KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE
BALLARD BRECKINRIDGE BULLITT
CALDWELL CARLISLE CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
GRAYSON HANCOCK HARDIN
HENDERSON HENRY HICKMAN
HOPKINS JEFFERSON LARUE
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MEADE
MUHLENBERG NELSON OHIO
OLDHAM SHELBY SPENCER
TRIMBLE UNION WEBSTER
...HOT AND HUMID CONDITIONS EXPECTED THROUGH WEDNESDAY...
HIGH TEMPERATURES IN THE LOWER 90S ARE FORECAST OVER THE SOUTHERN
HALF OF THE REGION THIS AFTERNOON AND THROUGHOUT THE REGION
WEDNESDAY. FACTOR IN THE EXTREME HUMIDITY AND IT WILL FEEL LIKE
IT IS 100 DEGREES OR GREATER. THE WORST CONDITIONS BOTH DAYS ARE
EXPECTED OVER SOUTHEAST MISSOURI AND THE PURCHASE AREA OF WESTERN
KENTUCKY.
A LARGE AREA OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IS EXPECTED TO MOVE
SOUTHEAST THROUGH THE ENTIRE AREA THIS AFTERNOON, SO THE IMPACTS
FROM THE HEAT AND HUMIDITY SHOULD BE RELATIVELY SHORT-LIVED
TODAY. HOWEVER, LESS COVERAGE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IS
EXPECTED WEDNESDAY, SO THE OPPRESSIVE CONDITIONS WILL LIKELY
CONTINUE THROUGH THE ENTIRE AFTERNOON IN MOST LOCATIONS.
THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE
A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF
FLUIDS, TAKE FREQUENT BREAKS IN THE SHADE OR AIR-CONDITIONING, AND
WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE.
TRY TO RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO THE EARLY MORNING OR
EVENING. CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. MAKE SURE OUTDOOR
PETS HAVE AN ADEQUATE SUPPLY OF FRESH WATER.