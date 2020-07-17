Stuff the school bus

MCCRACKEN COUNTY - Due to COVID-19, the United Way will not be hosting a in-person Stuff the Bus school supply drive. The drive will be online this year. 

All 18 public and private schools in Paducah-McCracken County benefit equally.

More than 1,300 students received supplies last year to start the school year, but since the pandemic pushed schools to remote learning, schools were more depleted than usual.

There are three ways to donate this year.

  1. Text GIVE to 77513.
  2. Online donations can be given here
  3. Donations direct from the Stuff the Bus amazon wish list can be given here

Tags