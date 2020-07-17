...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR
SOUTHERN LIVINGSTON...MARSHALL...SOUTHEASTERN MCCRACKEN AND NORTHERN
GRAVES COUNTIES...
AT 318 PM CDT, BROADCAST MEDIA AND EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED
FLASH FLOODING IN NORTHERN GRAVES COUNTY AND IN SHARPE IN MARSHALL
COUNTY. THE HEAVIEST RAINS HAVE MOVED OUT OF THE AREA, BUT IT WILL
TAKE TIME FOR LINGERING FLOODING TO RECEDE.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY HEAVY RAIN.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE
AND LOW LYING AREAS.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
PADUCAH, MAYFIELD, BENTON, CALVERT CITY, REIDLAND, LEDBETTER, HARDIN,
GRAND RIVERS, LOWES, FANCY FARM, BREWERS, AURORA AND SYMSONIA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
&&
FLASH FLOOD...OBSERVED
...GUSTY THUNDERSTORMS THROUGH THE AFTERNOON...
NUMEROUS THUNDERSTORMS ARE DEVELOPING ACROSS WESTERN KENTUCKY AND
SOUTHEAST MISSOURI EARLY THIS AFTERNOON. THIS ACTIVITY WILL
CONTINUE TO INCREASE IN COVERAGE THROUGH EARLY THIS EVENING.
THESE STORMS WILL PRODUCE FREQUENT LIGHTNING STRIKES AND
TORRENTIAL DOWNPOURS. SOME OF THE STRONGER STORMS COULD PRODUCE
SMALL HAIL AND WIND GUSTS UP TO 45 MPH. THOSE PARTICIPATING IN
OUTDOOR ACTIVITIES THIS AFTERNOON SHOULD BE MINDFUL OF CHANGING
WEATHER CONDITIONS AND SEEK SHELTER IF A THUNDERSTORM DEVELOPS
NEAR YOUR LOCATION.