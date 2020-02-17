...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT OWENSBORO...NEWBURGH DAM...EVANSVILLE...
MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...SHAWNEETOWN...GOLCONDA...
SMITHLAND DAM...PADUCAH...OLMSTED DAM AND CAIRO
.RIVER LEVELS WILL GENERALLY LEVEL OFF OR CONTINUE A VERY SLOW RISE
ALONG THE LOWER OHIO RIVER THIS WEEK. MINOR TO MODERATE FLOODING IS
OCCURRING OR FORECAST TO DEVELOP AT MOST LOCATIONS EXCEPT OLMSTED DAM,
WHICH IS EXPERIENCING MAJOR FLOODING. CRESTS ARE EXPECTED TO OCCUR
THROUGHOUT THE WEEK, BUT THE RIVER ISN'T FORECAST TO BEGIN FALLING IN
EARNEST UNTIL NEXT WEEKEND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8:00 PM SUNDAY THE STAGE WAS 46.9 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 47.1 FEET BY
WEDNESDAY MORNING...THEN HOLD NEARLY STEADY THROUGH NEXT WEEKEND.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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