Robert Earl Torian.

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CHRISTIAN COUNTY, KY -- The Hopkinsville Police Department is looking for 18-year-old Robert Earl Torian. 

Police say Torian is accused of shooting and killing 25-year-old Terill J. Moore early Saturday morning. 

Torian has an active murder warrant and is considered to be armed and dangerous, say police. 

Police also believe that Torian is driving a late 90s or early 2000 model white Pontiac Trans AM with unknown Tennessee tags. 

If you have any information on where Robert Earl Torian is, call the Hopkinsville Police Department at 270-890-1300. You can also call crime stoppers at 270-887-TIPS(8477).

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