...STRONG STORMS POSSIBLE ACROSS SOUTHERN SECTIONS OF WEST
KENTUCKY THROUGH 9 PM CDT...
A LINE OF STRONG TO SEVERE THUNDERSTORMS, WELL AHEAD OF THE
RAIN AND CIRCULATION ASSOCIATED WITH THE REMNANTS OF HURRICANE
LAURA, HAVE DEVELOPED WITHIN THE PAST HOUR OVER PARTS OF WESTERN
AND CENTRAL TENNESSEE.
AS THESE STORMS CONTINUE NORTHWEST AROUND 35 MPH, THEY WILL
PRODUCE BRIEF HEAVY RAIN AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH. SOME OF
THESE STORMS MAY EVEN BECOME SEVERE THROUGH 9 PM.
SHOULD THESE STORMS CONTINUE ON THEIR PRESENT COURSE AND SPEED,
THE LEADING EDGE OF THE BROKEN LINE OF STORMS WILL LIKELY REACH A
PADUCAH TO MARION KENTUCKY LINE AROUND 830 PM.
IF YOU OR SOMEONE YOU KNOW IS OUT ON KENTUCKY OR BARKLEY LAKE THIS
EVENING, THEN SEEK SHELTER IN A PROTECTED AREA ON SHORE UNTIL THE
STORMS PASS BY.
PERSONS IN WESTERN KENTUCKY SHOULD REMAIN WEATHER AWARE TONIGHT
THROUGH FRIDAY AS HEAVY RAIN AND INCREASING WINDS ARE EXPECTED TO
COVER THE REGION.
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR HARDIN...MASSAC...POPE...
SOUTHEASTERN JOHNSON...LIVINGSTON...CRITTENDEN...NORTHERN CALDWELL
AND MCCRACKEN COUNTIES UNTIL 900 PM CDT...
AT 815 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR LONE OAK TO 7 MILES SOUTHEAST OF BURNA TO
NEAR OLNEY. MOVEMENT WAS NORTHWEST AT 40 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PADUCAH, METROPOLIS, MARION, LONE OAK, REIDLAND, ROSICLARE,
BROOKPORT, AND SALEM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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.RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA WILL BE TORRENTIAL AT TIMES
FRIDAY INTO FRIDAY NIGHT. RAINFALL TOTALS UP TO 2.5 INCHES ARE
POSSIBLE, AND LOCALLY HIGHER AMOUNTS CANNOT BE RULED OUT. .
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH
LATE FRIDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS AND WESTERN KENTUCKY, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, HARDIN, MASSAC,
POPE AND PULASKI. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALDWELL,
CALLOWAY, CARLISLE, CHRISTIAN, CRITTENDEN, FULTON, GRAVES,
HICKMAN, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, MCLEAN,
MUHLENBERG, TODD, TRIGG AND WEBSTER.
* FROM FRIDAY MORNING THROUGH LATE FRIDAY NIGHT
* EXCESSIVE RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA WILL LIKELY BRING
FLASH FLOODING. RAINFALL RATES OF OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR ARE
POSSIBLE IN HEAVIER STORMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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