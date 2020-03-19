BREAKING UPDATE: Kentucky Gov. Andy Beshear says the state now has approximately 47 positive COVID-19 tests. One of the new tests is a 6-year-old child, Beshear says.

Beshear also says the second death from the virus has been reported. The person who died was a 64-year-old man from Jefferson County. Beshear says that individual passed away on the March 13, but it was just confirmed that the death was caused by the novel coronavirus. The first death from the virus that was reported was a 66-year-old man from Bourbon County.

FRANKFORT, KY — Kentucky Gov. Andy Beshear is providing an update on novel coronavirus in the state. Beshear is speaking in the Capitol in Frankfort.

As of Wednesday evening, the total number of coronavirus cases in Kentucky stood at 35 positive test results.

Kentuckians with coronavirus questions can call the state hotline at 1-800-722-5725. Beshear has said the hotline is for those who are well, but nervous. That way, Kentuckians can learn the answers to their questions without overwhelming health care facilities.

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