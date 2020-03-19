TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
KY
. KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE
BALLARD BRECKINRIDGE BULLITT
BUTLER CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS EDMONSON FULTON
GRAVES GRAYSON HANCOCK
HARDIN HENDERSON HICKMAN
HOPKINS JEFFERSON LIVINGSTON
LOGAN LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MEADE
MUHLENBERG OHIO OLDHAM
SIMPSON TODD TRIGG
TRIMBLE UNION WARREN
WEBSTER
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* THE ENTIRE QUAD STATE REGION OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI.
* THROUGH FRIDAY MORNING.
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAINFALL WILL FALL ON SATURATED OR
NEARLY SATURATED GROUNDS. AND WITH CREEKS AND STREAMS ALREADY
SWOLLEN, MUCH OF THIS RAINFALL WILL BECOME RUNOFF, CAUSING
FLOODING ISSUES AND POSSIBLE FLASH FLOODING WHERE STORMS BRING
THE HEAVIEST RAINS.
* LOW LYING AREAS AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE THE FIRST TO
FLOOD WHEN IT RAINS. MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL, HEAVY AT
TIMES, WILL LIKELY EXPAND THESE USUAL FLOOD PRONE AREAS, TO
INCLUDE MORE EXPANSIVE, GENERAL ROAD FLOODING. CREEKS AND
STREAMS ALREADY AT BANKFULL WILL FURTHER HEIGHTEN THE FLASH
FLOODING HAZARD AS ADDITIONAL HEAVY RAINS OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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