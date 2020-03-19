BREAKING UPDATE: Gov. Mike Parson says four more people have tested positive for the novel coronavirus disease in Missouri.

JEFFERSON CITY, MO — Missouri Gov. Mike Parson is providing an update on COVID-19 in the state.

More than 20 cases of novel coronavirus have been diagnosed in Missouri. One death has been reported in the state, a Boone County resident.

Missourians with questions about the coronavirus can contact the state's hotline at 877-435-8411 or click here for the latest information from the state.

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