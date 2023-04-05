TORNADO WATCH 126 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
FRANKLIN GALLATIN HAMILTON
HARDIN JEFFERSON JOHNSON
MASSAC POPE PULASKI
SALINE WABASH WAYNE
WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CALHOUN, CARMI, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE,
MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURRAY,
OWENSBORO, PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM,
AND WICKLIFFE.
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS
AFTERNOON...
* WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph
expected.
* WHERE...Portions of southern Illinois, southwest Indiana,
western Kentucky and southeast Missouri.
* WHEN...From 4 AM to 4 PM Today
* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.
* ADDITIONAL DETAILS...Winds will be locally much stronger in
any severe thunderstorm activity.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.
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