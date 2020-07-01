Watch live coverage as White House Press Secretary Kayleigh McEnany holds a briefing.
The briefing is scheduled to begin at 3:30 p.m. Central Time.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A * FLOOD ADVISORY FOR... MCCRACKEN COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... BALLARD COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... * UNTIL 600 PM CDT. * AT 255 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... PADUCAH, LA CENTER, WICKLIFFE, LONE OAK, REIDLAND, BARLOW, BARKLEY REGIONAL AIRPORT, WEST PADUCAH, LOVELACEVILLE, KEVIL AND BLANDVILLE. ADDITIONAL RAINFALL OF UP TO ONE INCH IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * A PORTION OF WESTERN KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, CALDWELL, CALLOWAY, GRAVES, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, AND TRIGG. * UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * AN ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES OF RAINFALL IS EXPECTED, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS LIKELY. * HEAVY RAINFALL WILL RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR DRAINAGE AREAS, AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING COULD OCCUR ON SMALLER CREEKS, STREAMS AND LOW WATER CROSSINGS. SIGNIFICANT RISES ON LARGER STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
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