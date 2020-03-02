Watch live coverage as Vice President Mike Pence provides an update on the novel coronavirus threat to the U.S., along with Ambassador Deborah Birx, the White House coronavirus response coordinator.

Pence is expected to begin speaking around 4 p.m. Central Time on Monday.

Earlier in the day, the number of deaths from the virus in the United States increased to six, according to health officials.

Meanwhile, in China, where the virus first appeared, new cases reportedly dropped to the lowest level in six weeks.

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