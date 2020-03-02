THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 35 IN
EFFECT UNTIL 1 AM CST TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER GALLATIN HARDIN
JOHNSON MASSAC POPE
PULASKI SALINE UNION
WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
RIPLEY SCOTT STODDARD
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CHARLESTON,
CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FORT BRANCH, GOLCONDA, GREENVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH,
PETERSBURG, PIEDMONT, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
AND WICKLIFFE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
PULASKI COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS...
ALEXANDER COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS...
CARLISLE COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
NORTHWESTERN MCCRACKEN COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
BALLARD COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
NORTHERN MISSISSIPPI COUNTY IN SOUTHEASTERN MISSOURI...
SOUTHEASTERN SCOTT COUNTY IN SOUTHEASTERN MISSOURI...
* UNTIL 945 PM CST.
* AT 904 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR TAMMS TO NEAR HORSESHOE LAKE CONSERVATION AREA
TO NEAR BERTRAND, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CHARLESTON, CAIRO, LA CENTER, MINER, BARDWELL, WICKLIFFE, BERTRAND,
MOUNDS, BARLOW, TAMMS, MOUND CITY, WYATT, OLIVE BRANCH, HORSESHOE
LAKE CONSERVATION AREA, ULLIN, KEVIL, OLMSTED, ARLINGTON, NEW GRAND
CHAIN AND PULASKI.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 57 IN ILLINOIS BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 19.
INTERSTATE 57 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 21.
INTERSTATE 55 BETWEEN MILE MARKERS 68 AND 71.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CST FOR SOUTHERN
ILLINOIS...WESTERN KENTUCKY...AND SOUTHEASTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
&&
TORNADO...POSSIBLE
HAIL...1.00IN
WIND...60MPH