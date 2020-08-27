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UPDATE — The City Clerk says the water is back on, but water pressure will be very low for a while. 

BROOKPORT, IL — The entire city of Brookport, Illinois, is without water after a water main was hit Thursday morning. 

As of 10 a.m., the City Clerk says it could be one to two hours before water is restored.

Local 6 will keep you updated when the problem is fixed. 

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