...FIRE WEATHER WATCH FOR WEST KENTUCKY AND SOUTHWEST INDIANA
THURSDAY...
.THE COMBINATION OF STRONG SOUTH WINDS AND VERY LOW HUMIDITY WILL
CREATE A HIGH FIRE DANGER THURSDAY.
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY AFTERNOON FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR WEST
KENTUCKY AND SOUTHWEST INDIANA...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A FIRE WEATHER
WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY
AFTERNOON.
* AFFECTED AREA...IN INDIANA...FIRE WEATHER ZONES 081, 082, 085,
086, 087, AND 088. IN KENTUCKY...FIRE WEATHER ZONES 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, AND 022.
* TIMING...FROM LATE MORNING THROUGH SUNSET.
* 20 FOOT WIND...SOUTH FROM 14 TO 20 MPH
* RELATIVE HUMIDITY...20 TO 30 PERCENT.
* 10 HOUR FUELS...5 TO 8 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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