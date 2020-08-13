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UPDATE — Cape Girardeau Police say tow trucks have arrived on scene and lanes are opening back up. The intersection should be completely cleared again soon.

CAPE GIRARDEAU, MO — Cape Girardeau Police are working to clear a 5 vehicle accident at the intersection of William and Kings Highway. 

Police say multiple lanes of traffic are blocked at this location and drivers should find a different route until further notice. 

Police say there is no information on injuries at this time. 

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