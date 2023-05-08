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Emerald Boyd

CAPE GIRARDEAU, MO — Police arrested a Cape Girardeau, Missouri, woman on felony charges after she allegedly stabbed another woman. 

The Cape Girardeau Police Department says officers responded at 6:45 p.m. Sunday to an assault reported in the 200 block of North Park Avenue. Officers arrived to find a woman who had a knife wound to her head. Police say they believe the woman's injury was not life threatening. She was taken to an area hospital. 

About 10 minutes after officers arrived at the scene, the police department says they found and arrested a suspect, identified as 29-year-old Emerald Boyd of Cape Girardeau. 

Boyd is charged with first-degree domestic assault, which is a class B felony, and felony armed criminal action. Police say she's being held on a $50,000 cash-only bond. 