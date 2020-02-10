...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH, KENTUCKY HAS ISSUED A
FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ILLINOIS...KENTUCKY...
OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM AFFECTING POPE AND LIVINGSTON COUNTIES
...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN ILLINOIS...KENTUCKY...
OHIO RIVER AT PADUCAH AFFECTING MASSAC...POPE...LIVINGSTON AND
MCCRACKEN COUNTIES
.HEAVY RAINFALL THAT HAS FALLEN...ALONG WITH ANTICIPATED RAINFALL
WILL CONTINUE TO CAUSE RISES ALL ALONG THE OHIO RIVER BASIN. A NEW FLOOD
WARNING IS BEING ISSUED FOR SMITHLAND DAM ILLINOIS. A UPGRADED WARNING
IS BEING ISSUED FOR PADUCAH KENTUCKY. SMITHLAND WILL GO ABOVE FLOOD
STAGE ON THURSDAY WITH PADUCAH REACHING MODERATE STAGE ON FRIDAY
EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
...FORECAST FLOODING INCREASED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* FROM LATE TONIGHT UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM MONDAY THE STAGE WAS 38.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY TUESDAY MORNING. IT WILL
CONTINUE TO RISE TO NEAR 45.0 FEET BY TUESDAY...FEBRUARY 18TH.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
&&
...LOCALLY HEAVY RAIN EXPECTED ALONG AND SOUTH OF THE OHIO RIVER
WEDNESDAY AND WEDNESDAY EVENING...
A MID WEEK WEATHER SYSTEM IS FORECAST TO PRODUCE WIDESPREAD RAIN
ACROSS THE REGION. THE HEAVIEST RAINFALL IS EXPECTED TO OCCUR
ACROSS WEST KENTUCKY, EXTREME SOUTHERN ILLINOIS, AND EXTREME
SOUTHEAST MISSOURI WEDNESDAY INTO WEDNESDAY EVENING. THESE AREAS
WILL LIKELY SEE 1.5 TO 2 INCHES OF RAINFALL, WITH THE HIGHEST
TOTALS ALONG AND SOUTHEAST OF A LINE FROM MAYFIELD KENTUCKY TO
GREENVILLE.
GIVEN THE SATURATED GROUND CONDITIONS DUE TO RAINFALL EARLIER IN
THE WEEK, THIS MAY HAVE THE POTENTIAL FOR PRODUCING SOME FLOODING
OF LOW LYING OR POORLY DRAINED LOCATIONS.
THERE CONTINUES TO BE SOME UNCERTAINTY IN THE RAINFALL TOTALS, SO
PLEASE CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.