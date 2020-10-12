...AREAS OF DENSE FOG EARLY THIS MORNING...
THE COMBINATION OF CLEAR SKIES AND LIGHT WINDS HAS RESULTED IN THE
DEVELOPMENT OF PATCHY DENSE FOG OVER MUCH OF WEST KENTUCKY AND
SOUTHWEST INDIANA, AS WELL AS ADJACENT PORTIONS OF SOUTHERN
ILLINOIS AND SOUTHEAST MISSOURI. VISIBILITIES EARLY THIS MORNING
WILL BE HIGHLY VARIABLE, BUT WILL BE REDUCED TO A QUARTER MILE OR
LESS AT TIMES THROUGH DAYBREAK.
DRIVERS SHOULD BE PREPARED FOR RAPID CHANGES IN VISIBILITY DUE TO
THE PATCHY FOG. VISIBILITIES MAY FALL TO LESS THAN A QUARTER MILE
IN A VERY SHORT DISTANCE. USE LOW BEAM HEADLIGHTS OR FOG LIGHTS
WHEN DRIVING EARLY THIS MORNING. LEAVE PLENTY OF ROOM BETWEEN
YOURSELF AND OTHER DRIVERS ON THE ROAD.
WINDS AND CLOUD COVER ARE EXPECTED TO INCREASE ACROSS THE REGION
BY DAYBREAK, SO THE DENSE FOG MAY DISSIPATE OVER MUCH OF THIS AREA
BY SUNRISE.
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST INDIANA, WESTERN KENTUCKY AND
SOUTHERN ILLINOIS, GENERALLY EAST OF A LINE FROM HICKMAN
KENTUCKY TO HARRISBURG AND ALBION ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...VISIBILITIES DUE TO THE FOG MAY CHANGE
MARKEDLY OVER A SHORT PERIOD OF DISTANCE ON ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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