vet care

PADUCAH -- The emergency veterinary office in Paducah has closed.

River's Edge Veterinary Hospital says Western Kentucky Emergency Veterinary Service has been closed due to staffing problems.

That means you cannot take your pet there for an emergency.

To make sure all pets get the help they need, River's Edge Veterinary Hospital has teamed up with Flanary Veterinary Hospital, Paducah Veterinary Clinic, and Progessive Animal Healthcare to provide emergency care.

In case of an emergency this is what you'll need to do:

  1. Call your regular veterinarian's phone number. You will be given an option to press 2 and your call will be forwarded to someone who can help.
  2. Depending on the weekend, you'll be advised to take your pet to one of the four veterinary offices listed above.

The emergency fee is $200 plus whatever costs are associated with diagnosis and treatment of your pet.

Again if your pet has an emergency, do not go to the emergency clinic on New Holt Road. Instead, call your regular vet and you'll be able to get help.