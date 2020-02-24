Barkley Regional Airport

PADUCAH -- Kentucky Governor Andy Beshear will be in Paducah Monday morning.

He is scheduled to announce a "major project" at Barkley Regional Airport.

We do not know what that "major project" is. During a debate last year, Beshear mentioned building a new terminal at the airport.

We will be streaming the announcement in this story. Coverage should begin around 9 a.m.