...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT MOUNT VERNON
OHIO RIVER AT J.T. MYERS DAM
OHIO RIVER AT SHAWNEETOWN
OHIO RIVER AT GOLCONDA
OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM
OHIO RIVER AT PADUCAH
OHIO RIVER AT OLMSTED LOCK AND DAM
OHIO RIVER AT CAIRO
.THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL, AND WILL DROP BELOW FLOOD STAGE AT
ALL POINTS FROM MOUNT VERNON TO SMITHLAND BY TUESDAY. THE RIVER FROM
PADUCAH TO CAIRO REMAINS NEAR CREST WITH LITTLE CHANGE EXPECTED
THROUGH THE WEEKEND. A MORE SUBSTANTIAL DROP TO BELOW FLOOD STAGE IS
FORECAST TO OCCUR DURING THE LATTER HALF OF NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL THURSDAY APRIL 09.
* AT 4:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 44.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL REMAIN NEARLY STEADY AROUND 44.5 FEET
THROUGH THE WEEKEND. THE RIVER IS FORECAST TO FALL NEXT WEEK,
DROPPING BELOW FLOOD STAGE BY THURSDAY, APRIL 9.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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