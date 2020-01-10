Ryan Schoppe

Ryan Schoppe

MARSHALL COUNTY, KY -- The Marshall County Sheriff's Office says Ryan Schoppe has been arrested.

He is the man accused of kidnapping a baby in Marshall County Thursday.

Deputies say he forced his way into a home, assaulted a woman inside, kidnapped her 5-month-old baby, and drove off in her SUV.

The baby was later found at a home in Calloway County.

The victim says Schoppe believes he is the father of the baby.

Schoppe has been charged with burglary 1st degree, assault 4th degree, kidnapping, and theft by unlawful taking.

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