...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 PM CST
SATURDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A WIND
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 PM CST
SATURDAY.
* TIMING... HIGHEST WIND SPEEDS LATE FRIDAY NIGHT INTO SATURDAY.
* WINDS... SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH MAY GUST UP TO 45 MPH AT
TIMES. WINDS WILL SHIFT TO THE NORTHWEST DURING THE AFTERNOON
AND EVENING HOURS.
* IMPACTS... SATURATED SOILS MAY ENABLE THESE GUSTY WINDS TO DOWN
SMALL OR LOOSELY ROOTED TREES. THE STRONG WINDS AND GUSTS WILL
ALSO PRESENT A POTENTIAL TRAFFIC HAZARD, ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA, WESTERN
KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, EDWARDS, FRANKLIN,
GALLATIN, HAMILTON, HARDIN, JACKSON, JEFFERSON, JOHNSON,
MASSAC, PERRY IL, POPE, PULASKI, SALINE, UNION, WABASH, WAYNE
IL, WHITE, AND WILLIAMSON. IN SOUTHWEST INDIANA, GIBSON, PIKE,
POSEY, VANDERBURGH, AND WARRICK. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD,
CARLISLE, CRITTENDEN, HENDERSON, LIVINGSTON, MCCRACKEN, AND
UNION KY. IN SOUTHEAST MISSOURI, BOLLINGER, BUTLER, CAPE
GIRARDEAU, CARTER, MISSISSIPPI, NEW MADRID, PERRY MO, RIPLEY,
SCOTT, STODDARD, AND WAYNE MO.
* FROM THIS EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* PERIODS OF HEAVY RAIN ARE EXPECTED FRIDAY NIGHT INTO SATURDAY.
THE HEAVIEST RAINS WILL BE BETWEEN MIDNIGHT FRIDAY NIGHT AND
NOON ON SATURDAY. STORM TOTAL RAINFALL BY LATE SATURDAY
AFTERNOON WILL LIKELY AVERAGE FROM 3 TO 4 INCHES. LOCALLY HIGHER
AMOUNTS ARE POSSIBLE.
* RAPID RISES IN CREEKS AND STREAMS ARE EXPECTED. LOW WATER
CROSSINGS MAY BECOME IMPASSABLE. LOOK FOR FLOOD PRONE AREAS TO
BECOME INUNDATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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