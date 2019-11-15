...PATCHY FREEZING FOG POSSIBLE EARLY THIS MORNING...
PATCHY DENSE FOG HAS DEVELOPED ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST
MISSOURI, SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA, AND WESTERN
KENTUCKY EARLY THIS MORNING. IN ADDITION TO CAUSING A SUDDEN
REDUCTION IN VISIBILITY, THE FOG MAY ALSO FREEZE ON CONTACT WITH
ROAD SURFACES WITH TEMPERATURES IN THE 20S. THIS COULD RESULT IN
PATCHES OF BLACK ICE WHERE FOG IS MOST DENSE. THE FOG SHOULD BURN
OFF BY MID MORNING AS TEMPERATURES RISE ABOVE THE FREEZING MARK.
GIVE YOURSELF A LITTLE EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION ON
YOUR MORNING COMMUTE. DRIVE WITH CAUTION AND LEAVE PLENTY OF SPACE
BETWEEN YOUR VEHICLE AND OTHERS.