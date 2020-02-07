...PATCHY SLICK SPOTS CONTINUE ON AREA ROADS...
ACROSS SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA, AND WESTERN KENTUCKY,
PATCHY SLICK SPOTS ARE LIKELY TO CONTINUE THIS MORNING. MOST OF
THE ADVERSE ROAD CONDITIONS HAVE BEEN REPORTED IN WESTERN
KENTUCKY, WHERE UP TO AN INCH OF SNOW ACCUMULATED LAST NIGHT.
UNTREATED ROADS CONTINUE TO HAVE PATCHY BLACK ICE. SOME BRIDGES
AND OVERPASSES HAVE BEEN REPORTED TO BE ICY.
AREAS OF FLURRIES WILL CONTINUE THIS MORNING. ALTHOUGH NO
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED, A DUSTING OF SNOW COULD RESULT IN
PERSISTENT SLICK SPOTS THIS MORNING.
TEMPERATURES WILL RISE ABOVE FREEZING BY EARLY THIS AFTERNOON,
WHICH WILL RESULT IN IMPROVING ROADS. UNTIL THEN, USE EXTRA
CAUTION AND BE ALERT FOR ICY SPOTS.