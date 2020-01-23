...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT SHAWNEETOWN, PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO
.THE RIVER WILL CONTINUE TO SLOWLY FALL, DROPPING BELOW FLOOD STAGE AT
SHAWNEETOWN AND PADUCAH LATE THIS WEEK, AND AT OLMSTED AND CAIRO EARLY
NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FRIDAY AFTERNOON.
* AT 7:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 39.9 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
FRIDAY MORNING.
* IMPACT...AT 39.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS AFFECTING MAINLY
BOTTOMLAND AND SURROUNDING LOW LYING AREAS.
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