Wake Up Weather: 2/10/20

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM...MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...
SHAWNEETOWN...PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM...AND CAIRO
.HEAVY RAINFALL OVER THE LAST WEEK COMBINED WITH ADDITIONAL
RAINFALL OVER THE NEXT 48 HOURS WILL CAUSE FLOODING TO DEVELOP OR
WORSEN ALONG THE LOWER OHIO RIVER. MINOR FLOODING IS FORECAST FROM
NEWBURGH DAM TO PADUCAH, AND MODERATE FLOODING IS EXPECTED AT
OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* FROM LATE TUESDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8:00 PM SUNDAY THE STAGE WAS 37.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY WEDNESDAY MORNING AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 42.0 FEET BY MONDAY, FEBRUARY 17.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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