...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM CST
WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A WIND
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM CST
WEDNESDAY.
* TIMING...WIND GUSTS ARE EXPECTED TO BE THE HIGHEST STARTING AROUND
MIDNIGHT TONIGHT AND LAST UNTIL MID AFTERNOON WEDNESDAY.
* WINDS...SUSTAINED WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO AROUND 40
MPH.
* IMPACTS...DRIVERS OF HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD USE CAUTION.
LOOSE OBJECTS LEFT OUTDOORS WILL LIKELY BE TOSSED AROUND. THESE
WIND GUSTS MAY DOWN A FEW TREE BRANCHES OR LOOSELY ROOTED SMALL
TREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
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