...WIDESPREAD HARD FREEZE EXPECTED TONIGHT...
...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT
FRIDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A FREEZE
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT
FRIDAY. THE FREEZE WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TEMPERATURE...TEMPERATURES WILL FALL BELOW FREEZING BY LATE THIS
EVENING, WITH OVERNIGHT LOWS IN THE MIDDLE TO UPPER 20S.
READINGS WILL REMAIN BELOW FREEZING UNTIL MID MORNING FRIDAY.
* IMPACTS...THESE TEMPERATURES WILL KILL ANY UNPROTECTED
VEGETATION, AND THIS WILL LIKELY END THE GROWING SEASON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WARNING MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE IMMINENT OR
HIGHLY LIKELY. THESE CONDITIONS WILL KILL CROPS AND OTHER
SENSITIVE VEGETATION.
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