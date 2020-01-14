...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON CST TODAY...
* WHAT...VISIBILITY 1/4 MILE IN FOG.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MISSOURI, WESTERN KENTUCKY AND
SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL NOON CST TODAY.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM...CAIRO
.RECENT HEAVY RAINFALL OVER THE LOWER OHIO RIVER BASIN HAS CAUSED RIVER
LEVELS TO RISE. MINOR FLOODING IS OCCURRING AT PADUCAH WHILE MODERATE
FLOODING IS OCCURRING AT OLMSTED AND CAIRO. THESE POINTS ARE FORECAST TO
CREST OVER THE WEEKEND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL THURSDAY JANUARY 23.
* AT 7:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 39.8 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 41.9 FEET BY
EARLY MONDAY MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE
THURSDAY MORNING, JANUARY 23RD.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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...FOG WILL CONTINUE THROUGH MID MORNING...
FOG WILL CONTINUE TO REDUCE VISIBILITIES DOWN TO LESS THAN 1 MILE,
AND IN SOME CASES 1/4 MILE OR LESS THROUGH MID MORNING.
VISIBILITIES SHOULD IMPROVE BY MIDDAY. USE CAUTION TRAVELING THIS
MORNING.