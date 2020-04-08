PADUCAH, KY -- Check out the latest edition of Big Ol' Fish.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A * URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR... SOUTH CENTRAL UNION COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS... PULASKI COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS... CENTRAL MASSAC COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS... CENTRAL ALEXANDER COUNTY IN SOUTHERN ILLINOIS... NORTHEASTERN CARLISLE COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... MCCRACKEN COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... BALLARD COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... NORTHERN GRAVES COUNTY IN WESTERN KENTUCKY... * UNTIL MIDNIGHT CDT. * AT 856 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... PADUCAH, METROPOLIS, CAIRO, LA CENTER, BARDWELL, WICKLIFFE, REIDLAND, LONE OAK, BROOKPORT, MOUNDS, DONGOLA, BARLOW, TAMMS, MOUND CITY, KARNAK, BARKLEY REGIONAL AIRPORT, HORSESHOE LAKE CONSERVATION AREA, LOVELACEVILLE, OLIVE BRANCH AND WEST PADUCAH. ADDITIONAL RAINFALL OF ONE INCH IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. &&
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