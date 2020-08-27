.RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA WILL BE TORRENTIAL AT TIMES
FRIDAY INTO FRIDAY NIGHT. RAINFALL TOTALS UP TO 2.5 INCHES ARE
POSSIBLE, AND LOCALLY HIGHER AMOUNTS CANNOT BE RULED OUT. .
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT FRIDAY THROUGH
LATE FRIDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS AND WESTERN KENTUCKY, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, HARDIN, MASSAC,
POPE AND PULASKI. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALDWELL,
CALLOWAY, CARLISLE, CHRISTIAN, CRITTENDEN, FULTON, GRAVES,
HICKMAN, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, MCLEAN,
MUHLENBERG, TODD, TRIGG AND WEBSTER.
* FROM 7 AM CDT FRIDAY THROUGH LATE FRIDAY NIGHT
* EXCESSIVE RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA WILL LIKELY BRING
FLASH FLOODING. RAINFALL RATES OF OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR ARE
POSSIBLE IN HEAVIER STORMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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