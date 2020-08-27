Below is a list of reported high school football scores from Thursday, August 27th.

TSSAA:

Greenfield 6, Hollow Rock-Bruceton 0

Dyer County 42, Obion Central 12

Martin Westview 44, Dyer County 14

University School of Jackson 35, Union City 3

Gleason at South Fulton (Postponed)

Henry County vs. Beech (Saturday)

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