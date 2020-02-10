...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM...MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...
SHAWNEETOWN...OLMSTED DAM AND CAIRO
.HEAVY RAINFALL OVER THE LAST WEEK COMBINED WITH ADDITIONAL
RAINFALL OVER THE NEXT 48 HOURS WILL CAUSE FLOODING TO DEVELOP OR
WORSEN ALONG THE LOWER OHIO RIVER. MINOR FLOODING IS FORECAST FROM
NEWBURGH DAM TO SMITHLAND DAM, AND MODERATE FLOODING IS EXPECTED AT
PADUCAH...OLMSTED DAM AND CAIRO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 39.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 45.0 FEET BY
TUESDAY, FEBRUARY 20 THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
&&
...LOCALLY HEAVY RAIN EXPECTED ALONG AND SOUTH OF THE OHIO RIVER
WEDNESDAY AND WEDNESDAY EVENING...
A MID WEEK WEATHER SYSTEM IS FORECAST TO PRODUCE WIDESPREAD RAIN
ACROSS THE REGION. THE HEAVIEST RAINFALL IS EXPECTED TO OCCUR
ACROSS WEST KENTUCKY, EXTREME SOUTHERN ILLINOIS, AND EXTREME
SOUTHEAST MISSOURI WEDNESDAY INTO WEDNESDAY EVENING. THESE AREAS
WILL LIKELY SEE 1.5 TO 2 INCHES OF RAINFALL, WITH THE HIGHEST
TOTALS ALONG AND SOUTHEAST OF A LINE FROM MAYFIELD KENTUCKY TO
GREENVILLE.
GIVEN THE SATURATED GROUND CONDITIONS DUE TO RAINFALL EARLIER IN
THE WEEK, THIS MAY HAVE THE POTENTIAL FOR PRODUCING SOME FLOODING
OF LOW LYING OR POORLY DRAINED LOCATIONS.
THERE CONTINUES TO BE SOME UNCERTAINTY IN THE RAINFALL TOTALS, SO
PLEASE CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.