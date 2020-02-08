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MARTIN, TN -- Jared Newson became the 4th UT Martin Skyhawks to have his number retired by the school on Saturday afternoon.

Newson spent three seasons playing for the Skyhawks finishing his career with 1,347 points, which ranked 3rd at the time and 6th currently in school history.

He was named first team all-OVC during his senior season in 2006, in which he averaged over 18 points per game.

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